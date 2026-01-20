Sport

Skisprung-Legende Andreas Goldberger als Motivator im Lauftraining

Andreas Goldberger
"Lob und Anerkennung sind wichtig - besonders im Sport", sagt Goldberger, der die Teilnehmer des World Run im Training begleitet.
20.01.26, 19:33

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am 10. Mai findet der diesjährige Wings for Life World Run statt, bei dem an unzähligen Orten weltweit Menschen zur selben Zeit zu laufen beginnen, um Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln. 

Die Veranstalter haben heuer für Teilnehmer in Österreich ein ganz besonderes Zuckerl: Skisprung-Legende Andreas Goldberger soll für Motivation sorgen - er begleitet die Läufer in der Vorbereitung über die World Run App. Die Inhalte richten sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Läufer. "Ich sehe mich dabei eher als Motivator", sagt Goldberger. "Es geht darum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu pushen, ihnen Tipps mitzugeben und sie zu ermutigen. Lob und Anerkennung sind extrem wichtig – im Sport genauso wie im Leben."

Es sei aufwendig gewesen, so Goldberger. "Aber es hat großen Spaß gemacht."

Außerdem wurde nun eine besondere Aktion bekanntgemacht. Vom 23. bis 30. Jänner erhalten alle Neuregistrierungen für den App Run im Rahmen der "Bring a Friend"-Aktion einen kostenlosen Startplatz für eine weitere Person.

kurier.at, kks  | 

Kommentare