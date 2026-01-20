Skisprung-Legende Andreas Goldberger als Motivator im Lauftraining
Am 10. Mai findet der diesjährige Wings for Life World Run statt, bei dem an unzähligen Orten weltweit Menschen zur selben Zeit zu laufen beginnen, um Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln.
Die Veranstalter haben heuer für Teilnehmer in Österreich ein ganz besonderes Zuckerl: Skisprung-Legende Andreas Goldberger soll für Motivation sorgen - er begleitet die Läufer in der Vorbereitung über die World Run App. Die Inhalte richten sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Läufer. "Ich sehe mich dabei eher als Motivator", sagt Goldberger. "Es geht darum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu pushen, ihnen Tipps mitzugeben und sie zu ermutigen. Lob und Anerkennung sind extrem wichtig – im Sport genauso wie im Leben."
Es sei aufwendig gewesen, so Goldberger. "Aber es hat großen Spaß gemacht."
- Datum: 10. Mai
- Start: weltweit zur selben Zeit
- Teilnahme: über die Wings for Life World Run App oder live bei den Events
- Einnahmen: gehen zu 100 % für die Rückenmarksforschung
So funktioniert der Lauf
Der Wings for Life World Run verzichtet auf eine klassische Ziellinie. Stattdessen startet 30 Minuten nach dem offiziellen Beginn das sogenannte Catcher Car, das die Teilnehmer nach und nach einholt. Damit ist jede Person automatisch Finisher – unabhängig von Distanz oder Tempo. Gelaufen werden kann überall, entweder bei organisierten Events oder individuell mit der App.
Außerdem wurde nun eine besondere Aktion bekanntgemacht. Vom 23. bis 30. Jänner erhalten alle Neuregistrierungen für den App Run im Rahmen der "Bring a Friend"-Aktion einen kostenlosen Startplatz für eine weitere Person.
