Skisprung-Legende Andreas Goldberger als Motivator im Lauftraining

Am 10. Mai findet der diesjährige Wings for Life World Run statt, bei dem an unzähligen Orten weltweit Menschen zur selben Zeit zu laufen beginnen, um Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln.

Die Veranstalter haben heuer für Teilnehmer in Österreich ein ganz besonderes Zuckerl: Skisprung-Legende Andreas Goldberger soll für Motivation sorgen - er begleitet die Läufer in der Vorbereitung über die World Run App. Die Inhalte richten sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Läufer. "Ich sehe mich dabei eher als Motivator", sagt Goldberger. "Es geht darum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu pushen, ihnen Tipps mitzugeben und sie zu ermutigen. Lob und Anerkennung sind extrem wichtig – im Sport genauso wie im Leben."

Es sei aufwendig gewesen, so Goldberger. "Aber es hat großen Spaß gemacht."