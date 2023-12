Skispringen: Eva Pinkelnig verfehlte das Podest nur ganz knapp

Der erste Abend der „Two Nights Tour“ begann für Eve Pinkelnig sehr stark – mit Platz eins in der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen. Die Vorarlbergerin trat wegen Knieproblemen erstmals in dieser Saison im Weltcup an. Pinkelnig ging schon als Sechste in den Bewerb, kam bei 129,5 Metern auf – Springerin um Springerin landete danach hinter ihr. Erst die Norwegerin Kvandal konnte sie hauchdünn von der Spitze verdrängen. Nika Prevc aber ging nach einem Satz auf 133 Meter als Erste in die Entscheidung. Dort legte die Kanadierin Strate mit 130,5 Meter vor. Pinkelnig legte nur 127 Meter nach und fiel auf Platz zwei zurück und damit vom Podest. Kvandal segelte auf 132,5 Meter, doch die 18-jährige Nika Prevc legte 130 nach und gewann souverän.

Die "alte Frau" hielt mit den Jungen mit

Kramer wurde Achte, weshalb Österreich und Finnland die beiden einzigen Nationen waren, die zwei Springerinnen in den Top ten hatten. „Ich muss schauen, dass ich als alte Frau mit den Jungen mithalten kann", sagte die 35-Jährige. „Ich war schon ein bisschen nervös“, sagte Pinkelnig, die noch nicht im Wettkampfrhythmus ist. Immerhin war es der erste Bewerbsprung nach neun Monaten. „Es wird nicht lang dauern und wir werden wieder auf dem Stockerl stehen“, sagte Trainer Bernhard Metzler.