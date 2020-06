Super-G-Zweiter Cook verzichtet auf Abfahrt

Sensationsmann Dustin Cook will die Favoriten bei der Ski-WM in der Abfahrt am Samstag nicht erneut ärgern. „Ich werde in der Abfahrt nicht starten. Meine Konzentration bei der WM gilt dem Super-G und dem Riesenslalom“, sagte der Kanadier nach seiner Überraschungscoup im Super G in Beaver Creek.

Mit Startnummer 28 war Cook am Donnerstag zu WM-Silber gerast. „Es ist eine kleine Überraschung, aber keine große. Ich wusste, was ich kann“, sagte der 25-Jährige. Sorgen machen müssen sich die Abfahrtsfavoriten also nicht.