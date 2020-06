In der Riesentorlauf-Qualifikation sicherten sich Philipp Schörghofer und Christoph Nösig am Mittwoch die zwei offenen Startplätze. Matthias Mayer hatte nach drei Zeitläufen das Nachsehen, für den Abfahrts-Olympiasieger ist die WM in Vail/ Beaver Creek damit zu Ende.

Marcel Hirscher und Benjamin Raich waren für das Rennen am Freitag Fixstarter.