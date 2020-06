Olympiasieger Viletta verzichtet auf WM-Start

Super-Kombinations-Olympiasieger Sandro Viletta kann nicht an den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Vail/ Beaver Creek teilnehmen. Der Schweizer hat am Dienstag wegen akuter Rückenschmerzen vorzeitig die Heimreise antreten müssen.

Die Schmerzen hatten sich bei Viletta vor eineinhalb Monaten zurückgemeldet. Nach einem weiten Sprung in der Abfahrt in Gröden begannen die Beschwerden von Neuem. Bis dahin schien der 29-Jährige die Probleme in den Griff gekriegt zu haben. Auch in Kitzbühel musste Viletta auf die Abfahrt verzichten. In Beaver Creek war er in der internen Super-G-Qualifikation der Schweizer gescheitert.