Österreich holt Gold im Teambewerb

Marcel Hirscher (AUT/Gold): "Es war schon spannend, brutal knapp, ein harter Fight, aber genial. Christoph hat brutal gut gezeigt, dass er dem Druck standhalten kann und hat Gas gegeben. Es ist cool, wenn man miteinander für Österreich kämpfen kann. Die Medaille ist schon wichtig, weil ja trotzdem eine Leistung erbracht wird. In anderen Sportarten, wie Biathlon, ist es normal, dass es eine Teamwertung gibt, bei uns braucht es noch Zeit, bis sich das festigt. Zweiter Bewerb, zweite Goldene, das passt. Ich werde jetzt morgen Riesentorlauf trainieren, schauen, dass ich ein gutes Feeling kriege und am Donnerstag nochmals und am Freitag geht es eh schon los."

Michaela Kirchgasser (AUT/Gold): "Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, es war eine enge Geschichte. Ich habe am Anfang das Problem gehabt, die Spur zu treffen. Es ist schon cool, sich gegenseitig zu pushen und wenn man sich gemeinsam freuen kann."

Eva-Maria Brem (AUT/Gold): "Es ist schon sehr speziell, als Erster oben zu stehen bei der ersten WM. Ich war ein bisschen angespannt, aber ganz cool mit einem Plan im Kopf. Ich habe genau gewusst, was zu tun war, das hat mir geholfen. Die ganze Gesichte ist unglaublich und zeigt, dass sich kämpfen im Leben auszahlt. Für mich persönlich ist es wunderschön und gibt mir sehr viel Kraft für den Riesentorlauf. Es war der Wunsch so zu starten, das kann man aber nicht erwarten, ich habe eine riesige Freude."

Christoph Nösig (AUT/Gold): "Ich habe schon gewusst wie es steht, es war also schon ein großer Druck. Ich habe ins Ziel rein alles riskiert, mal geht es auf, mal nicht, heute ist es aufgegangen. Ich habe mich von Anfang an heute wohlgefühlt da runter, es eigentlich genossen. Es ist unglaublich, ich freue mich irrsinnig, weil es nicht selbstverständlich ist, Teil der österreichischen Mannschaft bei einem Teambewerb zu sein. Für mich ist ein Riesentraum in Erfüllung gegangen."

Hans Pum (ÖSV-Sportdirektor): "Es war nichts für die Nerven, wirklich spannend. Unsere sind wirklich hervorragend gefahren. Der Erfolg ist sehr wichtig für uns. Wir haben bisher sehr gut abgeschnitten und führen auch im Nationencup, da ist es wichtig, dass wir auch den Teambewerb gewinnen. Dementsprechend haben wir auch aufgestellt."