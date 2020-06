Gisin tritt nun doch die WM-Reise an

Dominique Gisin reist nun am Freitag doch zur alpinen Ski-WM nach Colorado. Die Schweizer Sportlerin des Jahres 2014 hatte sich am 19. Jänner bei einem Sturz im Weltcup-Super-G in Cortina d'Ampezzo eine nicht verschobene Schienbeinkopffraktur im rechten Knie zugezogen. Trotzdem will sie am kommenden Donnerstag den WM-Riesentorlauf in Beaver Creek bestreiten.

Möglich ist das dank eines optimalen Heilungsverlaufs und einer Riesenportion Glück, teilte der Schweizer Verband am Donnerstag mit. Belastungstests mit steigender Intensität meisterte Gisin bereits, und auch bei ihren ersten Schwüngen auf Ski am Mittwoch in der Lenzerheide machte ihr die Verletzung keine Probleme. Nach weiteren Fahrten am Donnerstag entschied sich die 29-Jährige, am Freitag in den Flieger zu steigen.

„Ich freue mich unglaublich, dass die Reise zur WM noch möglich geworden ist. Ich habe sehr hart gearbeitet, muss aber auch noch in den nächsten Tagen in den USA bis zum Rennen sehr hart weiterarbeiten, damit ich dann auch wirklich am Start stehen und konkurrenzfähig sein kann“, betonte Gisin.