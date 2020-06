Das US-Team kämpft gegen den Heim-Fluch

Alles andere als Gold wäre für Lindsey Vonn eine Enttäuschung, da kann die erfolgreichste Ski-Rennläuferin der Alpin-Geschichte (64 Weltcupsiege) nach ihrem Traum-Comeback noch so oft die gestiegene Priorität von Gesundheit und Familie betonen. Der Druck, ausgerechnet im eigenen Land bestehen zu wollen, wird Vonn, Mikaela Shiffrin und Co. die Aufgabe nicht unbedingt erleichtern.

Denn mit dem Heimvorteil ist das so eine Sache, wie die Amerikaner schon bei der letzten WM im eigenen Land feststellen mussten: 1999 holten die USA keine einzige Medaille. Vom Heim-Nachteil können auch die Österreicher nach der WM 2013 in Schladming ein Liedchen singen: In den Speed-Disziplinen gelang erstmals seit 1987 keine Medaille.

"Heim-Weltmeisterschaften sind nicht einfach, die Erfahrung habe ich schon gemacht", erinnert sich Anna Fenninger, die 2013 im Riesentorlauf schließlich noch Bronze holte.