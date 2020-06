Die zweite Weltcup-Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo (ITA) kann nicht wie geplant stattfinden. Die heftigen Schneefälle in der Nacht auf Samstag machen eine Durchführung des Rennens unmöglich. Der Bewerb soll nun am Sonntag um 11.00 Uhr nachgeholt werden. Deshalb wurde der Super-G von Sonntag auf Montag (10.30 Uhr) verschoben.