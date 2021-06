Skateboard-Ass Julia Brückler ist fast sicher bei Olympia dabei

"Ich bin super happy, dass ich als Pionierin bei Olympia dabei sein kann. Das wird eine tolle Erfahrung", meinte die Skateboarderin am Dienstag zur APA - Austria Presse Agentur. Aktuell befindet sie sich auf Heimaturlaub in Österreich, ein bis zwei Wochen will sie bleiben. In dieser Zeit stehen Vorbereitungen, medizinische Untersuchungen und ein Treffen beim ÖOC am Programm. Danach will Brückler zurück in die USA und von dort weiter nach Japan, ihr Trainer und Freund wird sie begleiten.