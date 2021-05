Simon Yates holt sich die 19. Giro-Etappe, Egan Bernal bleibt in Rosa

Der Schlussakt

Am Wochenende folgt der Schlussakt der 104. Italien-Rundfahrt. Am Samstag verlässt der Giro nach dem Start in Verbania am Lago Maggiore Italien, um via San Bernardino (24 Kilometer Anstieg) und Splügenpass in der Skistation Madesimo wieder in seine Heimat zurückzukehren. Danach geht es noch hinauf auf die Alpe Motta, 164 Kilometer mit 3.843 Metern Höhendifferenz sind zu bewältigen.

Und falls sich Egan Bernal dort keine Schwächen leistet, sollte der Kolumbianer auch nach dem Einzelzeitfahren am Sonntag (30,3 Kilometer in Mailand) das Rosa Trikot tragen. Es wäre sein zweiter Sieg bei einer der drei großen Landesrundfahrten nach jenem bei der Tour de France 2019. Die Grande Boucle wird der 24-Jährige heuer allerdings auslassen – zumindest, wenn es bei dem bleibt, was er in den letzten Tagen immer wieder gesagt hat.