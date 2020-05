Entscheidung in Wien und in Gmunden

Bereits um 19 Uhr stehen sich heute in Gmunden die Swans und die Klosterneuburger Dukes zum finalen Duell gegenüber. Harald Stelzer, der Manager der Oberösterreicher, die am Sonntag das Auswärtsspiel in Niederösterreich für sich entschieden haben, warnt vor einem "Fifty-Fifty-Spiel. Wir haben zwar den Heimvorteil, der war aber in dieser Saison nicht immer einer. Letztlich werden Kleinigkeiten entscheiden."

Sicher ist jedenfalls eines: Die Sieger der beiden Partien treffen im Semifinale aufeinander, das andere Duell bestreiten Titelverteidiger und Cupsieger Güssing sowie die Bulls aus Kapfenberg. Die ersten Spiele der Best-of-five-Serien sind am kommenden Sonntag.