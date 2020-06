Siege für Paszek, Melzer und Thiem

Sie zog einen Schlussstrich, trennte sich von Trainer Andrej Pavel und kehrte vor zwei Wochen wieder einmal zu Erfolgstrainer Larri Passos zurück. Jenem Brasilianer, der Gustavo Kuerten (dreifacher Paris-Sieger) großgemacht hatte und auch mit Paszek Erfolge vorweisen konnte. „Man merkt es ihr an, dass sie wieder große Freude beim Spielen hat, das hat sie auch in der Qualifikation schon gezeigt“, sagt Fed-Cup-Kapitän und ÖTV-Sportchef Clemens Trimmel, der gut aufgelegt ist. „„Wir hatten heuer sechs Einzelspieler in den Hauptbewerben, insgesamt elf mit den Doppelvertertern.“