Sieg gegen Nadal: Federer steht im Wimbledon-Finale

Roger Federer hat dieses Mal den Tennis-Klassiker gegen Rafael Nadal für sich entschieden und greift in Wimbledon nach seinem neunten Titel. Der 37-jährige Schweizer gewann am Freitag in London im Halbfinale gegen seinen vier Jahre jüngeren spanischen Dauerrivalen mit 7:6(3),1:6,6:3,6:4. Er verwandelte den fünften Matchball. Im Finale wartet der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic.

Für Federer war es sein 16. Sieg im 40. Duell mit Nadal. Zum zwölften Mal zog er ins Endspiel von Wimbledon ein und revanchierte sich auch für das Halbfinal-Aus bei den French Open in Paris. "Auch ich bin ein Fan von diesem Match. Es ist eine der epischsten Rivalitäten aller Zeiten. Es ist fantastisch, das zu sehen", hatte auch Djokovic nach seinem 6:2,4:6,6:3,6:2 über den spanischen Überraschungsmann Roberta Bautista Agut über das mit Spannung erwartete zweite Halbfinale gesagt.

Match auf sehr hohem Niveau

Mit einem weiteren Titelgewinn in Wimbledon würde Federer mit Martina Navratilova gleichziehen, sie hat als einzige bisher neunmal beim traditionsreichsten Tennis-Turnier triumphiert. Seine beeindruckende Wimbledon-Bilanz verbesserte der Basler auf 101:12-Siege. "Es war schwer am Ende. Ich denke, das Match war auf einem sehr hohen Niveau. Es war eine Freude, hier zu spielen. Es ist immer ein besonderes Spiel gegen Rafa", sagte Federer.