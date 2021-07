Sieg für Mohoric, Tour-de-France-Titelverteidiger Pogacar in Nöten

Patrick Konrad wurde zeitgleich Siebenter, und damit verbesserte sich der 29-Jährige in der Gesamtwertung um 47 Plätze auf Rang 58. Das Gros des Rückstands von 18:34 Minuten auf Mathieu van der Poel ist seinem Sturz am vergangenen Samstag geschuldet, bei dem er zahlreiche Blessuren davongetragen hatte. Und den Folgen – das Zeitfahren am Mittwoch hatte er zum Kräftesparen mehr mitgenommen als mit vollem Einsatz bestritten. Mit Erfolg.

Im Gesamtklassement wurde am Freitag einiges durcheinandergewirbelt: Tadej Pogacar ist zwar noch Fünfter, hat aber bereits 3:43 Minuten Rückstand. Und gelaufen ist die Tour für seinen Landsmann Primoz Roglic – der Vuelta-Sieger von 2019 und 2020 ist nur noch 33. mit 9:11 Minuten Rückstand.

Am Samstag geht es erstmals in die Alpen, zwischen Oyonnax und Le Grand-Bornand ist auf 150,8 Kilometern unter anderem der Col de la Colombière zu überwinden.