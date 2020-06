Serenas Achterbahnfahrt auf Wolke sieben

Irgendwie hat Serena Williams in Wimbledon auch etwas Gutes getan. Nämlich für ihre 32-jährige Schwester Venus, die in Wimbledon ebenfalls fünf Mal den Einzelbewerb für sich entscheiden konnte. Denn gemeinsam sorgten die beiden Aushängeschilder des Damen-Tennis in Wimbledon erneut für einen Sister-Act: Das Duo gewann den Doppelbewerb. Eine Kampfansage vor allem für die Konkurrenten im Olympische Tennisturnier. Denn sowohl im Einzel, als auch im Doppel heißen die Favoriten Williams und Williams.

Auch die Briten dürfen sich freuen: Vor dem großen Auftritt von Lokalmatador Andy Murray im Herren-Finale gegen Roger Federer hat Jonathan Marray eine lange Durststrecke in Wimbledon beendet. Marray gewann an der Seite des Dänen Frederik Nielsen gegen das schwedisch-rumänische Duo Robert Lindstedt/Horia Tecau 4:6 ,6:4, 7:6, 6:7, 6:3 und kürte sich zum ersten britischen Doppelchamp in Wimbledon seit 1936. Das Siegergespann durfte nur mittels Wild Card mitspielen.