Golfprofi Sepp Straka ist beim Masters in Augusta (Georgia) am Samstag nach seiner bisher schwächsten Runde zurückgefallen. Der Debütant benötigte am dritten Tag dieses Major-Turniers 76 Schläge und rangierte mit dem Gesamtscore von sechs Schlägen über Par auf Platz 36. Der Amerikaner Scottie Scheffler agierte an der Spitze weiter souverän.

Hauptverantwortlich für Strakas Verlust von rund 15 Positionen war ein Triple-Bogey auf der 13. Spielbahn (Par 5). Danach folgten auf der gemeinsamen Runde mit dem vierfachen Major-Gewinner Rory McIlroy (NIR) zwei Bogeys, eines davon am letzten Loch, und der einzige Schlaggewinn.