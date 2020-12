Sensation bei Darts-WM: Titelverteidiger Peter Wright out

Der Deutsche Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM in London überraschend Weltmeister Peter Wright besiegt. Der 37-jährige Außenseiter besiegte den Schotten am Sonntagabend 4:3 und steht damit als erster Deutscher in der WM-Geschichte im Achtelfinale.

Clemens trifft nun auf den Polen Krzysztof Ratajski, der den Australier Simon Whitlock mit 4:0 besiegt hatte.