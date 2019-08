Seitenwechsel: Die Überläufer im Sport

Vor genau zehn Jahren wurde Geschichte geschrieben. Am 16. August 2009 lief Usain Bolt für die Ewigkeit und beendete die 100 Meter in einer Fabelzeit von 9,58 Sekunden. Der Weltrekord, mit dem Bolt in Berlin Weltmeister wurde, hält noch immer. Der achtfache Olympia-Goldmedaillengewinner wollte nach seiner Karriere die Laufschuhe gegen Stoppelschuhe eintauschen, fiel aber als Kicker in Australien sehr schnell durch. „Bei aller Liebe, das reicht in 100 Jahren nicht“, sagte Markus Babbel, ehemaliger deutscher Teamspieler und nun Trainer in Australien. Bolt ist nicht der einzige Fremdgänger, viele versuchten sich in anderen Sportarten. Mancher Seitensprung war erfolgreicher als jener von Bolt.