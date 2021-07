Schmid/Reichstädter vor Weymouth nach 3 Wettfahrten 2.

Matthias Schmid und Florian Reichstädter liegen beim Segel-Weltcup vor Weymouth nach drei Wettfahrten in der 470er-Klasse auf Rang zwei. Nach der Flaute am Vortag segelte das OeSV-Duo am Donnerstag bei einem Frühstart auf die Plätze drei und vier. In der Gesamtwertung liegen die Wiener (7) nur knapp hinter den Franzosen Sofian Bouvet/Jeremie Mion (6).

"Wir sind sehr aggressiv gestartet, haben zu viel gewollt, das kann passieren, ist aber sehr ärgerlich. Seglerisch betrachtet war es ein tadelloser Tag, wir haben taktisch sehr gut funktioniert und sind mit der Leistung absolut zufrieden", resümierte Schmid. Die Vorarlberger David Bargehr/ Lukas Mähr gewannen zwar die erste Wettfahrt, liegen nach den folgenden Platzierungen 20 und 13 gesamt aber nur auf dem zehnten Rang (14).