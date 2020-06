Nur noch ein OeSV-Boot vor Palma in Top Ten

Nach dem zweiten Tag des Segel-Weltcups vor Palma de Mallorca liegt in den olympischen Klassen nur noch ein österreichisches Boot unter den besten zehn. In der 49er-Klasse rangierten Benjamin Bildstein/David Hussl nach den Dienstagwettfahrten an der siebenten Stelle. Die Olympia-Vierten Nico Delle Karth/ Niko Resch sind hingegen nur noch auf Platz 19 zu finden.

Thomas Zajac/ Tanja Frank (Nacra17) lagen auf Zwischenrang 15., David Bargehr/ Lukas Mähr (470er) an der 16. Position.