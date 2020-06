Delle Karth/Resch holen Führung vor Miami

Nico Delle Karth/ Niko Resch haben beim Segel-Weltcup vor Miami die Führung in der 49er-Klasse übernommen. Nach drei weiteren Wettfahrten am Freitag folgt am Samstag die Entscheidung im Medal Race. „Der Zwischenstand ist erfreulich, zählen tut es aber am Samstag“, sagte Delle Karth.

Die 470er-Weltmeisterinnen Lara Vadlau/Jolanta Ogar verbesserten sich dank eines Wettfahrtsieges auf Rang acht. Dem Nacra17-Duo Thomas Zajac/ Tanja Frank fehlt nach dem vierten Regattatag ein Platz auf das Medal Race. Matthias Schmid/Florian Reichstädter büßten hingegen als 16. der 470er-Herrenklasse Terrain ein.