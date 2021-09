Schwimmstar Felix Auböck sprang mit seinen Fans ins Becken

Nur das Wetter hat nicht ganz mitgespielt. Es war kühl am Samstagnachmittag und dann fielen auch noch einige Regentropfen. Doch Olympia-Schwimmer Felix Auböck war extra aus England angereist und ließ es sich nicht nehmen, zum Saisonabschluss ins Wiener Stadionbad im Prater zu springen.

Bei "Swim against the Austrian Olympians" konnten Fans gegen die Olympia-Stars und A-Kader-Athleten antreten. Neben Auböck waren auch Lena Grabowski, Simon Bucher, Heiko Gigler und die Alexandri Schwestern dabei. In unterschiedlichen Staffel-Bewerben traten die Schwimmer gegen ihre Herausforderer an.

Die Fans holten sich Autogramme von den Stars. Hauptpreis bei der Tombola war eine Reise zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris.