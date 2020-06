Jukic: "Ich bin vielen ein Dorn im Auge"

Seit Freitag ist die Luft noch dicker. Warum er nicht am Endlauf antreten werde? "Wenn ich sehe, dass im Lauf vor mir der Vizepräsident schwimmt, dann werd’ ich mich vom Finale streichen lassen. Weil den zu schlagen, da könnten schon Probleme auftauchen", fühlt sich Jukic verfolgt. "Ich bin 47 Jahre alt, es ist mein Hobby", sagt Vizepräsident Stefan Opatril. Ob ihn sein Hobby davon abhält, ein guter Funktionär zu sein? "Sicher nicht. Es ist konstruktiv, weil ich dadurch nie vergesse, wie hart es für die Sportler ist."

Da sich Opatril mit sieben Sekunden Rückstand auf Jukic und Platz 28 nach dem Vorlauf ohnehin nicht für den Endlauf qualifizieren konnte, lässt jenen Verdacht aufkommen, den OSV-Präsident Stefan Miklauz ausspricht: "Ich verstehe nicht, warum Jukic provoziert, sein Verhalten ist unverschämt und macht aus allem eine Staatstragödie."

Dass der OSV von seinem kroatischen Klub Primorje den Nachweis der Anmeldung beim kroatischen Verband einholte, sieht Jukic als Affront und meint: "Ich bin vielen ein Dorn im Auge. Und ich freu mich darüber."

Für eine WM-Teilnahme von Jukic fehlt nun noch eine Unterschrift des Athleten unter den Wettkampf- und Entsendungsrichtlinien. In diesen geht es um Verhaltensregeln, wie etwa den Konsum von Alkohol und Nikotin. "Dass solche Richtlinien vor einem Event unterschrieben werden, ist normal. Es gab vor meiner Zeit einige Vorfälle, etwa dass Sportler auf den Zimmern gefeiert haben", sagt Miklauz. Auch von der WM 2009 in Rom sei vor allem die Schlägerei von Markus Rogan in einer Diskothek in Erinnerung.