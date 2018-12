Schwimm-WM: Semifinal-Aus für Österreichs Trio

Die Oberösterreicherin Lena Kreundl hat bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Hangzhou für den dritten am Donnerstag fixierten österreichischen Rekord gesorgt. Die 21-Jährige verbesserte im Semifinale über 100 m Lagen ihre vor zwei Jahren bei der Windsor-WM fixierte bisherige nationale Bestmarke um 21/100. In 49,46 Sekunden reichte es zu Rang elf, auf den Endlauf der Top acht fehlten ihr 82/100.

Ihre Teamkollegen Bernhard Reitshammer und Heiko Gigler verpassten ebenso das Finale über 100 m Lagen. Der 24-jährige Tiroler Reitshammer wurde in den Semifinalläufen mit österreichischem Rekord Gesamt-Zehnter, wobei er in 52,51 Sekunden den ihm im Vorlauf von Gigler entrissenen österreichischen Rekord um 1/100 verbesserte.

Der Kärntner Gigler blieb in 52,99 Sek. erneut unter 53 Sekunden, davor war seine Bestzeit bei 53,19 gestanden. Der 22-Jährige belegte in seinem allerersten WM-Bewerb Endrang 13. Reitshammer fehlten nur 18/100 auf den für Freitag angesetzten Endlauf der Top Acht.