Schwimm-EM: Patrick Staber scheitert im Semifinale

Synchronschwimmerinnen im Finale

Zuvor hatten die Geschwister Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri in der Freien Kür Vorkampf-Rang sieben belegt. Im Vergleich zu Rang fünf im Finale der Technischen Kür am Vortag wurde das OSV-Duett von den Griechinnen und den Französinnen leicht distanziert. Für den Einzug in das Zwölfer-Finale am Dienstag reichten 86,5667 Punkte aber locker.

In die Team-Entscheidung in der Freien Kür hatte es die junge OSV-Truppe schon am Vortag mit Rang zehn geschafft, im Finale wurde es für Marlene Gerhalter, Yvette Pinter, Hanna Kinga Bekesi, Luna Pajer, Raffaela Breit, Verena Breit, Sarha Vakil-Adli und Vassilissa Neussl knapp hinter Deutschland mit 78,5667 Zählern Platz elf. Es gewann Russland (97,0333) vor der Ukraine (94,6000) und Italien (92,2333).

Am Sonntag (10.00 Uhr MESZ) steigt Vasiliki Pagona Alexandri mit dem Vorkampf in der Freien Kür in die EM ein. Ab 14.30 Uhr schwimmt die 20-Jährige in der Entscheidung der Kombination mit dem Team.