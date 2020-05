Schwimm-EM: Drei Österreicher im Finale

Von Rang drei war Scherübl 34/100 weg, der Steirer traute sich eine Steigerung zu. Brandl wurde in 3:44,74 hinter Landsmann Laufzweiter und Gesamt-Siebenter, löste als fünfter OSV-Aktiver nach Scherübl, Jakub Maly, Jördis Steinegger und Lisa Zaiser ein Kurzbahn-Limit für die WM vom 12. bis 16. Dezember in Istanbul. Coach Marco Wolf: "Das wird ein sehr interessantes Finale, zwischen Platz drei und acht ist alles drinnen."

Nur 2/100 vom Semifinale über 100 m Kraul war Kreundl weg, die 15-Jährige zeigte als 23. in 55,74 Sekunden ein ordentliches EM-Debüt. Halbreiner (20.) fehlten über 100 m Rücken 12/100 auf den Aufstieg, Spitzer (22.) über 100 m Delfin in 53,40 21/100.

Fabienne Nadarajah schwamm sich über 100 m Rücken in 1:02,54 (37.) für ihre beiden Sprint-Distanzen ein. Ebenso über 200 m Lagen Jakub Maly in 1:58,20 und Jördis Steinegger in 2:13,07 als jeweils 14. für die 400 m Lagen. Zaiser war in 2:12,85 um 22/100 schneller als Steinegger und wurde erneut mit WM-Norm 13. Die Kärntnerin laboriert noch immer an Schulterproblemen, nur auf der Rückenlage ist sie schmerzfrei.