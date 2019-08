Schützenhöfer und Plesiutschnig stehen im Wien-Achtelfinale

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig haben im Beach-Volleyball-Turnier in Wien erstmals das Achtelfinale erreicht. Die Steirerinnen besiegten am Donnerstag in der ersten K.o.-Runde des Majors die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova in drei Sätzen. Im Achtelfinale am Freitagvormittag wartet mit den Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (CAN) ein ganz großes Kaliber.

In der Zwischenrunde zeigten sich die beiden 25-Jährigen wie auch schon Vortag im zweiten Gruppenspiel in starker Verfassung. Nach verlorenem ersten Satz kamen sie im Duell zweier WM-17. gegen die beim Major in Gstaad fünfplatzierten Slowakinnen noch zu einem umjubelten 2:1 (-16,16,10).

Euphorische Siegerinnen

"Ich bin einfach unglaublich happy. Wir haben so hart trainiert, jetzt geht es endlich auf. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung. So gut wie jetzt haben wir die ganze Saison noch nicht gespielt", gab sich Schützenhöfer nach dem Erfolg im bis auf den großen VIP-Bereich vollen Stadion euphorisch.

Die größten ÖVV-Hoffnungsträger bei den Herren, Clemens Doppler/ Alexander Horst, sind hingegen mit einer Niederlage gestartet. Die Vorjahresviertelfinalisten unterlagen den Schweizern Adrian Heidrich/ Mirco Gerson 1:2 (17,-18-8) und stehen im zweiten Gruppenmatch wie Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/ Philipp Waller nach ihren Zweisatzniederlagen unter Siegzwang.

Österreich hält damit nach zehn Gruppenspielen bei Damen und Herren bei einer ernüchternden Bilanz von 2:8. Für den einzigen beiden Erfolge hatten Schützenhöfer und Plesiutschnig gesorgt.

Gerissener Faden

Doppler/ Horst starteten im bis auf die große VIP-Tribüne vollen Center Court stark, mussten sich den Schweizern aber wie zuletzt in Gstaad noch geschlagen geben. "Wir wären gerne mit einem Sieg gestartet, das ist uns leider verwehrt geblieben", bedauerte Doppler. Horst sah eine aktuelle Tendenz bestätigt. "Das zieht sich schon die ganze Saison. Wir haben gut angefangen, Mitte zweiter Satz ist aber leider irgendwie der Faden gerissen."