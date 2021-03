Schmerzhaft: Basketball-Teamspieler Murati erlitt Augenlid-Riss

Die Swans Gmunden müssen bis in der Basketball-Superliga bis auf weiteres auf Enis Murati verzichten. Laut mehrerer übereinstimmender Medienmeldungen vom Samstag erlitt der Kapitän des Tabellenführers am Donnerstag beim 96:82-Sieg gegen Oberwart einen Lidriss am rechten Auge und musste operiert werden.

Oberwart-Star Quincy Diggs hatte Murati in diesem Match einen Schlag gegen den Kopf verpasst und wurde daraufhin ausgeschlossen.