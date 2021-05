Schlaganfall: Trauer um Olympia-Sieger und Menschenrechts-Aktivist

Olympiasieger Lee Evans ist am Mittwoch in einem Krankenhaus in Lagos im Alter von 74 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Bei den Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt zertrümmerte er den 400-Meter-Weltrekord , seine 43,86 Sekunden hielten zwanzig Jahre. Er gewann auch mit der 4x400-m-Staffel die Goldmedaille, bei der Siegerehrung machte das Quartett mit Black-Power-Gesten auf die Diskriminierung der Schwarzen in Amerika aufmerksam.