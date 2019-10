Scharapowa in Linz: "Ich bin der Ziellinie sicher näher"

Etwas emotional wurde sie nur, als man ihr positive Ereignisse abspenstig machen wollte. "Doch doch, ich habe seit meiner Dopingsperre schon einen WTA-Titel geholt. Den lasse ich mir nicht wegnehmen", antwortete Scharapowa auf die Frage, warum sie seit 2017 nur ein einziges Semifinale erreicht hat. Auch wenn ein Titel im chinesischen Tianjin jetzt nicht unbedingt zu den Karriere-Highlights einer fünffachen Grand-Slam-Siegerin zählt. Wohl auch nicht der Titel in Linz 2006, an den sie sich aber noch immer gut und gerne erinnert. "Ich habe gerade ein Bild von mir von damals gesehen als 19-Jährige. So viele Dinge haben sich seit damals verändert und ich habe so viele Ups und Downs durchlebt", erinnerte sich eine schlagfertige Scharapowa. Nachsatz: "Und eigentlich bin ich in Linz noch immer unbesiegt."

Ob sie 2020 in Oberösterreich ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellt, bleibt offen. "Man kann sich viel vornehmen, und dann wird ja doch alles ganz anders."

Deshalb wird nichts punktgenau geplant. Vielleicht spielt sie kommende Woche noch in Luxemburg. "Ich muss schauen, wie es der Schulter geht. Ich bin nicht wirklich in Eile, denn mein richtiges Hauptziel ist, dass ich eine gesunde Vorbereitung habe, um 2020 einen guten Turnierplan zu haben."