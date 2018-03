Gewichtheberin Sarah Fischer hat bei ihrem ersten EM-Antreten in der Erwachsenenklasse drei Medaillen geholt. Die erst 17-jährige Niederösterreicherin sicherte sich am Samstag bei den wegen Dopingsperren gegen mehrere Nationen nicht topbesetzten Titelkämpfen in Bukarest in der Klasse bis 90 Kilogramm Silber im Zweikampf sowie jeweils Bronze im Reißen und Stoßen.

Im Zweikampf musste sie sich mit 226 kg klar der Georgierin Anastasiia Hotfrid (256 kg) geschlagen geben.