Sanktionen: Irans Sportler stecken in der Klemme

Der Iran absolviert heute in Graz (18 Uhr) ein Testspiel gegen Algerien. Dem Nationalteam droht allerdings 79 Tage vor der WM politischer Ärger. Das iranische Parlament will den Sportminister und eventuell auch den Präsidenten des Fußball-Verbandes einbestellen.

Es geht um Massoud Shojaei. Der 33-Jährige ist Kapitän des iranischen Nationalteams, führte am Freitag in dieser Funktion seine Kollegen in Tunis gegen Tunesien auf das Spielfeld. Das hätte er aber nicht dürfen, denn er ist für Länderspiele gesperrt.

Der Grund: Wegen der politischen Feindschaft mit Israel dürfen iranische Sportler seit mehr als 38 Jahren nicht gegen israelische Sportler oder Mannschaften antreten. Aber in der Europa-League-Qualifikation spielten Ende Juli/Anfang August 2017 Shojaei und Landsmann Ehsan Hajsafi mit ihrem damaligen griechischen Klub Panionios Athen gegen das israelische Team von Maccabi Tel Aviv.

Daraufhin warf der Verband beide aus dem Team. „Die beiden Spieler haben die rote Linie überschritten“, sagte der iranische Vizesportminister Mohamed Resa Da warsani. Die regierungstreue Nachrichtenagentur Raja News schrieb: „Schämt euch, Ehsan und Massoud!“. Hajsafi wurde bald pardoniert, durfte Ende August wieder im Team spielen. Nicht aber Shojaei.

Nach dessen Rauswurf war Ashkan Dejagah Kapitän. Der jetzt 31-Jährige war vereinslos, ist erst seit Anfang des Jahres bei Nottingham in der zweithöchste Liga Englands. Allerdings musste er sich nach einem ersten Kurzeinsatz am Knie operieren lassen und wird erst im April sein Comeback feiern. Dejagah kam mit einem Jahr nach Deutschland und wuchs in Berlin auf, spielte 50 Mal in deutschen Nachwuchsauswahlen, sah aber keine Chance ins A-Team zu kommen. 2012 entschied er sich für den Iran, wo er bisher 44 Mal den Teamdress getragen hat.