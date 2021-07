Es tut sich viel in Linz. Am Freitag sagten die Slowakin Dominika Cibulkova und die Amerikanerin Madison Keys zu, am Samstag sagte die topgesetzte Tschechin Karolina Pliskova wegen Überlastung ab. Dafür kommt die spanische French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza, Nummer vier der Welt, zum Generali Ladies.

Und? Etwas abseits des großen Rampenlichtes, das die großen Stars genießen werden, aber dennoch nicht ohne Glanz und Würde, wird Österreichs beste Doppelspielerin der vergangenen Jahre verabschiedet: Sandra Klemenschits darf in Linz mit ihrer Lieblingsspielerin Patty Schnyder aus der Schweiz ein letztes Mal in einem Doppelbewerb antreten, ehe sie in "Tennis-Pension" geht. Eine Fersenverletzung zwingt sie dazu. "Danke, dass ich nur so etwas habe", sagt die 33-Jährige, die weiß, wovon sie spricht. In ihrer Karriere ging es nicht nur um Spiel, Satz und Sieg auf den Courts. In einer Karriere, in der die Gesundheit wichtiger war als Preisgelder und Punkte. Und wichtiger als "eine normale Sportverletzung".