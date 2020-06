San Antonio in Siegeslaune

Die bereits für das Play-off qualifizierten San Antonio Spurs haben in der NBA den 14. Sieg in Serie geholt. Der Vorjahresfinalist setzte sich daheim gegen Philadelphia ungefährdet mit 113:91 durch. Für die 76ers war es die bereits 25. Pleite en suite, ihnen droht am Donnerstag in Houston die Einstellung des diesbezüglichen Negativrekords der Cleveland Cavaliers aus der Saison 2010/11.

Der im Februar von Toronto nach Texas gewechselte Austin Daye war mit 22 Zählern erfolgreichster Werfer der Spurs. In Miami führte LeBron James den regierenden Champion zu einem 93:91-Heimerfolg gegen Portland. James verbuchte trotz Rückenproblemen 32 Punkte für die Heat, darunter auch den entscheidenden Zweier elf Sekunden vor der Schlusssirene.

NBA-Ergebnisse vom Montag:

Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 106:98

San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 113:91

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 95:102

Miami Heat - Portland Trail Blazers 93:91

Charlotte Bobcats - Houston Rockets 89:100

Utah Jazz - Detroit Pistons 94:114

Chicago Bulls - Indiana Pacers 89:77

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 109:92

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 109:104 n.V.

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 117:96