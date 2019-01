Salzburg weiß nichts vom Schlager-Transfer nach Leipzig

Am Dienstag rauschte es einmal wieder kräftig im Blätterwald. Die Leipziger Volkszeitung, in Sachen RasenBallsport Leipzig auch aufgrund der geografischen Nähe eigentlich immer gut informiert, vermeldete, dass in Berufung auf „eine ziemlich frische Fährte“ Xaver Schlager nach der laufenden Saison von Salzburg zum deutschen Red-Bull-Bullen-Klub wechseln soll.

Bei Österreichs Serienmeister löste die Transfermeldung allerdings Achselzucken aus. „Wir hatten wegen Xaver in diesem Transferfenster bis dato mit keinem Verein Kontakt“, erklärte Salzburg-Sportchef Christoph Freund. Der 21-Jährige steht noch bis Sommer 2021 beim Europa-League-Sechzehntelfinalisten unter Vertrag. Dass der Teamspieler noch so lange in Salzburg bleiben wird, ist allerdings unwahrscheinlich.