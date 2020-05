Saisonstart: Zehn Teams, ein Titel

Zur Person Ferdinand Hager (* 8. August 1953) ist u. a. Gesellschafter und Geschäftsführer bei der Etiketten-Firma SPIGO und beim Bauunternehmen SET, das etwa den Europark in Salzburg realisiert hat. Unter Frank Stronach war der dreifache Familienvater im Aufsichtsrat der Austria, er sollte das Stadionprojekt in Rothneusiedl leiten.



Zur Saison Die Handball Liga Austria beginnt am Mittwoch mit dem Spiel Fivers - Schwaz, weil die Wiener am Wochenende in der Champions-League-Quali spielen. Die übrigen vier Partien steigen am Samstag. Die Top 6 des Grunddurchgangs erreichen das Play-off, zehn Spiele später ermitteln vier Teams in Halbfinale und Finale den Meister.