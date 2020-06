Bernard Hinault - der "Dachs" wird 60

Radsport-Legende Bernard Hinault feiert am Freitag 60. Geburtstag. Der Bretone gewann zwischen 1978 und 1985 fünf Mal die Tour de France, sein Titel von 1985 ist nach wie vor der letzte für einen Franzosen. Mit fünf Tour-Siegen ist er gemeinsam mit seinem Landsmann Jacques Anquetil, Eddy Merckx (Bel) und Miguel Indurain (Sp) Rekordhalter. Lance Armstrong ( USA) wurden seine sieben Siege ja wegen Dopings aberkannt.

Unter französischen Radsportfans genießt Hinault Heldenstatus. Auch, weil er als einziger Radprofi auch den Giro d’Italia (3 x) und die Vuelta a España (2x) mehrfach gewinnen konnte. Genannt wurde Hinault "Le Blaireau" (Der Dachs), da er ein taktisch äußerst cleverer Fahrer war.

Insgesamt feierte er in seiner zwölfjährigen Karriere über 200 Siege, alleine bei der Tour gelangen ihm 28 Etappenerfolge, 13 davon in Zeitfahren. Nur Merckx brachte es in den 1970er-Jahren auf mehr Tagessiege. Der Belgier war es auch, dem er als langjähriger "Patron" des Pelotons nachfolgte. Seit seinem Karriereende im Jahr 1986 widmet sich Hinault in der Bretagne der Rinderzucht. Bei der Tour de France tritt er nach wie vor im Organisationsteam auf.