Rugby-WM: Irland überrollt Schottland, England siegt souverän

Die irische Rugby-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Japan einen deutlichen Auftakterfolg gefeiert. Im britischen Duell besiegte der Weltranglisten-Zweite am Sonntag in Yokohama Schottland mit 27:3 (19:3). Mit fünf Punkten setzte sich Irland vor Japan an die Spitze der Gruppe A.

Das aus Nordiren und Iren zusammengesetzte Team erkämpfte sich gegen die enttäuschenden Schotten mit vier erfolgreichen Versuchen den Bonuspunkt. Bei weniger als vier Versuchen gibt es sonst lediglich vier Zähler für einen Sieg.