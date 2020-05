Traumstart in die neue Europacup-Spielzeit

Sechs Mal wechselte die Führung, und am Ende jubelten die Österreicher: Mit 29:27 besiegte die Mannschaft von Teamchef Lofty Stevenson in einem mitreißenden Spiel auf der Hohen Warte die favorisierten Dänen zum Auftakt der zweijährigen Spielzeit im European Nations Cup.

Schon nach sechs Minuten brachte Standardkicker Max Navas die Österreicher in Führung, danach allerdings zeigten die Dänen ihre Qualitäten und nutzten Unaufmerksamkeiten der Gastgeber aus: 9:11 stand es zur Pause, 9:16 gar in der 42. Minute. Danach wogte die Partie hin und her, David Barry scorte einen Try zum 20:16-Zwischenstand und am Ende verwertete der nervenstarke Navas einen Penalty zum Sieg.