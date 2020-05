Donau gibt dem Team die Richtung vor

Donau Wien hat’s dem österreichischen Nationalteam vorgemacht: Das 15:9 über Ljubljana bedeutete den ersten Sieg in 22 Jahren dieses Duells, wie sich mancher ehemalige Spieler erinnerte.

Am kommenden Samstag soll nun das Nationalteam nachziehen, in der slowenischen Hauptstadt steht um 14 Uhr die vierte Partie im laufenden European Nations Cup auf dem Programm. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Gael Mouysset die rote Laterne in Laibach lassen, allerdings ist trotz ordentlicher 60 Minuten beim 10:11 gegen Ungarn die Personalsituation angespannt, so fehlt etwa der zuletzt starke Center David Barry wegen seines Studiums.