Roter Stern gegen Salzburg: Niemand will der Favorit sein

Roter Stern war in der Saison nach dem Finaltriumph im alten Meistercup schon in einer Gruppenphase dabei. 1991/’92 schied der Titelverteidiger in einer Gruppe mit Sampdoria Genua, Anderlecht und Panathinaikos als Zweiter hinter den Italienern aus. Mit der Champions League in der heutigen Form hatte das aber noch gar nichts zu tun. Acht Teams spielten damals in zwei Vierergruppen die Finalisten aus.

Seit der Umbenennung in Champions League vor 26 Jahren versucht sich Roter Stern zum siebenten Mal in der Qualifikation, nachdem man in dieser bisher immer gescheitert ist. Zwei Mal durften die Belgrader als Meister nicht teilnehmen: 1995 wegen einer UEFA-Entscheidung (den serbischen Klubs strich der Verband alle Punkte, die noch als jugoslawische geholt wurden), 2014 wegen Verstößen gegen das UEFA-Financial-Fair-Play.

Salzburg versucht sich in der Ära Red Bull, also seit 2005, zum bereits elften Mal in der Champions-League-Qualifikation, sechs Mal ist man in der letzten Qualifikationsrunde gescheitert. Dieses Mal sitzt mit Marco Rose erstmals ein deutscher Trainer auf der Bank, nachdem seine Landsmänner Roger Schmidt (2012, 2013) und Peter Zeidler (2015) bei ihren Versuchen schon vor dem Play-off ausgeschieden sind.