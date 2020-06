Rogan & Jukic passen nicht zu Österreich

Die Medaillenchance ist ausgezeichnet. Bei den nationalen Titelkämpfen bis Sonntag in Innsbruck sind die OSV-Asse die Stars, bei Olympia waren die meisten von ihnen aber nur Statisten. Einzig Dinko Jukic griff im Kampf um die Medaillen ein, er fehlt im Freibad am Tivoli. Sonst war noch Markus Rogan in London vorne dabei, die anderen hinkten nach. Außer Jukic und Rogan hatte nur Jördis Steinegger die direkte Qualifikation für die Spiele geschafft.

Aber schon sie ist mit ihren Leistungen von den Top zwei abgefallen, kam nur auf die Plätze 23 und 29. Ihr Trainer und Lebensgefährte Marco Wolf glaubt die Gründe zu kennen. " Dinko und Markus sind in ihrer Art keine österreichischen Schwimmer", erklärte der Coach der APA. "Wenn wir die beiden nicht hätten, wären wir dort, wo wir hingehören."