Rodeln: Internationale Bewerbe ohne russische Athleten

Die kommende Rodel-Saison wird wegen der Auswirkungen des russischen Einmarsches in die Ukraine ohne russische Athleten stattfinden. Dies hat der Internationale Rennrodel-Verband FIL am Wochenende nach der Entscheidung der Exekutive bekanntgegeben. "Aus Gr├╝nden der Sicherheit f├╝r die Athleten wurde beschlossen, dass die russischen Athleten und ihr Betreuerteam vor├╝bergehend von der Teilnahme an FIL sanktionierten Veranstaltungen ausgeschlossen werden", teilte der Verband mit.

Man werde die Situation genau beobachten und je nach Entwicklung der Lage reagieren. Die Weltcup-Saison beginnt am ersten Dezember-Wochenende in Innsbruck. H├Âhepunkt ist die WM vom 27. bis 29. J├Ąnner 2023 in Oberhof.