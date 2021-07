Rivera stellte mit 602. Save neuen MLB-Rekord auf

Save einen neuen Rekord in der Major League Baseball (MLB) aufgestellt. Der 41-Jährige aus Panama überbot beim 6:4-Sieg seiner New York Yankees gegen die Minnesota Twins die bisherige Bestmarke von Trevor Hoffman (601). Rivera übertraf in dieser Saison mit bisher 43 Saves zum achten Mal in Folge in einer Spielzeit die 40er-Marke.