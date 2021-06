Riesenüberraschung von Beckham bei Olympia

Durch die englischen Boulevardblätter geistert ein möglicher prominenter Part des Glamour-Kickers bei der Eröffnungsfeier. "The People" zitiert eine "olympische Quelle": "Es wurde alles vom OK und Beckhams Lager geheim gehalten, weil es eine Riesenüberraschung sein soll."

Es sei "etwas, dass niemand erraten wird" und handle sich nicht um die Entzündung des olympischen Feuers. Nach englischen Zeitungsberichten der vergangenen Tage könnte Beckhams Frau Victoria - alias "Posh Spice" - bei der Abschlussfeier auftreten.

* * *

Die Olympischen Spiele in London sollen nach dem Wunsch des Papstes zu Frieden, Versöhnung und Völkerverständigung beitragen. Bei seinem Mittagsgebet am Sonntag richtete er von Castel Gandolfo aus Grüße an die Organisatoren, Athleten und Besucher. Der sportliche Wettkampf von Athleten aus aller Welt habe einen "starken symbolischen Wert", betonte Benedikt XVI. Die katholische Kirche verfolge dieses größte sportliche Ereignis mit Sympathie und Aufmerksamkeit. "Beten wir, dass - nach dem Willen Gottes - die Spiele von London eine echte Erfahrung von Brüderlichkeit unter den Völkern der Erde vermitteln", sagte der Papst laut Kathpress.

* * *

Die australische Beach-Volleyballerin Natalie Cook drohte - wenn auch nur halb im Scherz - mit einem Sitzstreik, falls ihr ein männlicher Athlet als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier am Freitag vorgezogen werden sollte. Viermal war die Olympiasiegerin von 2000 schon bei den Spielen dabei und hinter Männern einmarschiert, bei der fünften Teilnahme glaubt sie, die Ehre vorauszugehen zu verdienen. Die Entscheidung fällt am Donnerstag Chef de Misson Nick Green. "Ich denke seit drei Jahren darüber nach, ehrlich", meinte Green. Die in der Gruppenphase mit Tamsin Hinchley auf die Schwaiger-Schwestern treffende Cook hofft auch via Facebook auf Unterstützung.

* * *

Schwimm-Legende Mark Spitz hält den Medien-Hype um das Duell der Giganten Michael Phelps und Ryan Lochte für total überzogen. "Das ist alles fürs Fernsehen gemacht. Ich bin kein Wett-Liebhaber, aber wenn ich auf jemanden wetten müsste, würde ich auf Michael Phelps setzen", sagte der siebenfache Olympiasieger von München. Phelps hatte schon 2004 in Athen sechsmal Gold erobert und Spitz 2008 in Peking mit acht Olympiasiegen übertrumpft. Spitz sieht Phelps im US-Duell mit Lochte im Vorteil. "Selbst wenn beide im Pelzmantel schwimmen würden, wäre Phelps der Mann, auf den alle schauen", meinte der 62-jährige US-Amerikaner.

* * *

Die internationalen Verbände von Baseball und Softball streben eine Vereinigung an, gemeinsam macht man sich größere Hoffnungen darauf, bald wieder ins olympische Programm aufgenommen zu werden. Das teilten die Verantwortlichen beider Verbände am Sonntag mit. Das IOC strich die beiden Sportarten vorerst für London und Rio de Janeiro 2016.