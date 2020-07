Rekord in Skandal-Kampf: Boxerin ging nach 7 Sekunden K.o.

Doch wirklich Begeisterung kommt bei Box-Fans und -Experten danach nicht auf. Denn das Duell der beiden Sportlerinnen hätte nicht ungleicher sein können. Estrada war zuvor in 19 Kämpfen ungeschlagen, Adkins hatte überhaupt erst vor zwei Jahren begonnen zu boxen. Sie war zuvor als Kickboxerin aktiv und bis dato nur gegen lokale Gegnerinnen angetreten. Nun hatte sie es gleich mit einer der besten Boxerinnen im Fliegengewicht zu tun.

"Das Abscheulichste, was ich je gesehen habe"

"Aufgrund der Corona-Krise haben wir versucht amtierende und ehemalige Champions zu kriegen und Miranda war die einzige, welche sich bereit erklärte, den Kampf zu bestreiten", äußerte sich Estrada nach dem Kampf, "Ich wusste, dass das Ergebnis ein K.o. sein wird. Aber ich wusste nicht, wie lange es dauern würde." Experten sind jedenfalls der Meinung, dass es dieses Aufeinandertreffen nie hätte geben dürfen.

So schrieb etwa die Box-Trainerlegende Russ Anber auf Instagram: "Ich habe in meinen über vierzig Jahren im Boxsport schon viel Scheiße erlebt, doch das ist das Abscheulichste, was ich je gesehen habe. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, diese arme, hilflose Frau in den Ring zu schicken, sollte wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt werden. Ihr seid abscheulich, ihr elenden Idioten! Ich schäme mich für das Boxen."