Große Pferde-Show in Ebreichsdorf

Die besten Reiter waren schon da. Seit 2010 gibt es im Magna Racino die rund dreiwöchige Spring-Tour, im Vorjahr startete erstmals das Frühlingsfest. Eine Art Fest der Pferde, nur eben im Freien. Oldtimer werden ebenso ausgeführt wie Hunde, dazu gibt es Veranstaltungen rund ums Pferd wie einen stark besetzten Voltigier-Wettbewerb. Hauptattraktion ist natürlich das Vier-Sterne-Springturnier mit dem Höhepunkt am Montag, dem Gaston Glock’s Grand Prix.

Viel hat sich getan im Magna Racino. Und vor allem ist man bei den Springreit-Veranstaltungen mittlerweile bestens unterwegs. „Die Spring-Tour steht wie alle Bewerbe im ganzen Jahr auf wirtschaftlich gesunden Beinen“, freut sich Racino-Geschäftsführer Marcus Wallishauser, der als Trainer und Manager auch am Aufstieg der Tirolerin Stefanie Bistan beteiligt ist. Die 23-Jährige gilt als größtes österreichisches Talent neben Hugo Simon (72) und ist selbstverständlich auch am Wochenende dabei. Seit Juni 2013 ist Bistan im Racino als Bereiterin beschäftigt und findet im Pferdesportpark in Ebreichsdorf freilich perfekte Trainingsbedingungen vor. Die internationale Konkurrenz wird nächste Woche groß genug sein.

