Reiter-Elite in Österreich

Nächste Woche ist es wieder soweit. Die Weltelite der Springreiter ist wieder zu Gast in Österreich. Allerdings nicht wie in den Vorjahren am Wiener Rathausplatz (da gibts einen anderen Zirkus), sondern im Magna Racino zu Ebreichsdorf. Dennoch wird die Veranstaltung unter dem Namen Vienna Masters geführt (im Rahmen der Global Champions Tour). Ab 18. September ist es praktisch die Formel 1 des Pferdesports, die in Niederösterreich vorbeischaut.

Die Nummer eins der Welt, der Brite Scott Brash ist ebenso da wie seine Landsmänner Ben Mahrer und Michael Whitaker. Dazu kommen die Deutschen Lufger Beerbaum, Marcus Ehning oder Daniel Deusser. Auch GLOCK-Reiter Gerco Schröder aus den Niederlanden ist dabei.

Die Schweizer stellen als Nummer 13 der Welt u.a. Europameister Pius Schwizer und Qatar ist mit einer vierköpfigen Reitertruppe bestens aufgestellt. So etwa der Sieger der Etappe von Monaco, Bassem Hassan Mohammed, Sheikh Ali Al Thani als bester Qatari bei der WEG (Platz 14), oder Ali Al Rumaihi, welcher mit seinem 11-Mio Hengst Palloubet d´Halong anreisen wird, sowie Faleh Suwead Al Ajami als Team Silber Medaillengewinner der Pan Amerikanischen Spiele.

Natürlich sind auch die Führenden der aktuellen Longines Global Champions Tour mit dabei. So zum Beispiel der Zwischenführende Rolf-Göran Bengtsson aus Schweden, der ja bei den Weltreiterspielen beim Final Four mitritt, oder der deutsche Spitzenreiter Henrik von Eckermann, dazu kommt die Rekordgewinnern und zweifache Gesamtsiegerin der Longines Global Champions Tour Edwina Tops-Alexander oder (für die Klatschpresse) etwa das Ehepaar Doda und Athina Onassis de Miranda.

www.viennamasters.at