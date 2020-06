Reiten: Deutscher Sieg in Ebreichsdorf

Auch Hausherr Frank Stronach ist Zeuge, wie gut die Spring-Tour im Magna Racino läuft. Der Mäzen wird bis zum letzten Grand Prix nächsten Sonntag in Ebreichsdorf bleiben. "Wir werden hier noch weiter investieren", verspricht Stronach.



Am Sonntag sah der rüstige 79-Jährige, dass es auch im zweiten Grand Prix der Serie einen deutschen Sieger gab. Manfred Ege gewann auf Utopia den Serena-Hamberg-Grand-Prix mit einem fehlerlosen Ritt.



Ege? Diesen Namen hat man selbst in der Pferdesport-Szene noch nicht oft gehört. Also gab es Erklärungsbedarf: "Ich bin aber erst seit zwei Jahren selbstständig und in Baden-Württemberg mit an der Spitze, aber das war der bisher größte Erfolg in meiner Karriere“, sagte Ege, der noch den fünffachen Wien-Sieger, den Schweizer Beat Mändli abfing.



Nächste Woche, beim abschließenden Grand Prix, geht es auch um die Olympia-Qualifikation.